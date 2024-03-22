Стряпухина (Закатаева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина (Закатаева) Евдокия Павловна

Место рождения

Горка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.01.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Стряпухин Евгений Степанович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.

Сын: Стряпухин Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
От первой жены. Урожденный Степанов.
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.

Сын: Стряпухин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.

Сын: Степанов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1907 ст.

Сын: Стряпухин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
От первой жены.
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.

Сын: Степанов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Дочь: Степанова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
17.01.1913 ст.
Филино, Вологодский район, Вологодская область
От родов.
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