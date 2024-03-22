Стряпухина (Закатаева) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти17.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.
Сын: Стряпухин Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
От первой жены. Урожденный Степанов.
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.
Сын: Стряпухин Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
Рождение ребёнка
07.10.1907 ст.
Сын: Стряпухин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
От первой жены.
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Дочь: Степанова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Стряпухин Евгений Степанович
Смерть
17.01.1913 ст.
От родов.