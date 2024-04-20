Соколова (Синотова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915
Отец: Синотов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валентин Родионович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Людмила Родионовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Соколов Владимир Родионович
Отец ребёнка: Соколов Родион Иванович
Смерть
Неизвестно