Соколова (Синотова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Синотова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915

Отец: Синотов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валентин Родионович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Людмила Родионовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Родион Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Соколов Владимир Родионович

Отец ребёнка: Соколов Родион Иванович

Смерть
Неизвестно

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