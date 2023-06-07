Красильников Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красильников Николай
Рождение ребёнка
16.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно