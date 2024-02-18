Пульникова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровенко Нина
Отец ребёнка: Пульников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Надежда
Отец ребёнка: Пульников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пульников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пульников Александр