тимофеева (жена Ивана) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: лидия Ивановна
Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно