тимофеева (жена Ивана) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тимофеева (жена Ивана) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тимофеев Семен Иванович

Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Серин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: лидия Ивановна

Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Серин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серин Иван Тимофеевич

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