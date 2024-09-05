Маликова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
11.04.1908

Дочь: Маликова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Маликов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Маликов Николай Павлович

Отец ребёнка: Маликов Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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