Маликова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1908
Дочь: Маликова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Маликов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
05.12.1910
Отец ребёнка: Маликов Павел Яковлевич
Смерть
Неизвестно