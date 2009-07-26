Малашин Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашин Илья Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2009

Отец: не указан

Мать: Малашина Елена Анатольевна

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