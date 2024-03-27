Османова (Исмаилова) Бибисаря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Исмаилова) Бибисаря

Место рождения

с.Медяна

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хабибулин Исмаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Мохсиннят

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Рождение ребёнка
22.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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