Османова (Исмаилова) Бибисаря
Место рожденияс.Медяна
Дата рождения1885
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хабибулин Исмаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Мохсиннят
Отец ребёнка: Османов Абдулла
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Османов Абдулла
Рождение ребёнка
22.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Османов Абдулла
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно