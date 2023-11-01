Пыжев Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Алексей Прокофьевич

Мать: Евдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдотья Федорова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Агафон Никитович

Мать ребёнка: Евдотья Федорова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пыжева) Анна Никитична

Мать ребёнка: Евдотья Федорова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Пыжева) Василиса Никитична

Мать ребёнка: Евдотья Федорова

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