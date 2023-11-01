Пыжев Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжев Алексей Прокофьевич
Мать: Евдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдотья Федорова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Евдотья Федорова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пыжева) Анна Никитична
Мать ребёнка: Евдотья Федорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Пыжева) Василиса Никитична
Мать ребёнка: Евдотья Федорова