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Ручьев Спиридон Иванов

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ручьев Иван Петров

Мать: Ручьева Пелагея Михайлова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ручьев Илья Спиридонов

Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1813

Жена: Ручьева Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ручьева Павла Спиридонова

Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1825 ст.

Сын: Ручьёв Михаил Спиридонов

Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ручьева Марья Спиридонова

Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ручьев Иван Спиридонов

Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1848
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