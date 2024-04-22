Ручьев Спиридон Иванов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ручьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова
Бракосочетание
До 1813
Жена: Ручьева Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ручьева Павла Спиридонова
Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова
Рождение ребёнка
05.11.1825 ст.
Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ручьева Марья Спиридонова
Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ручьева Дарья Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848