Шепоренко Евдокия Горбулина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
08.?.1879
Рождение ребёнка
17.12.1879
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Денисов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1890
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
Бракосочетание
20.02.1891
Смерть
Неизвестно