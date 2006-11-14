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Моднов Виктор

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Место рождения

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.03.1945

Дата смерти

14.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.08.1969

Жена: Моднова Антонина Васильевна

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Между 1973 и 2006
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Главный энергетик, совхоз Воскресенский | совхоз "Воскресенское"
Смерть
14.11.2006
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь | Смерь в результате разрушения внутренних органов (печень) в результате длительной болезни.
Похороны
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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