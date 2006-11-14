Моднов Виктор
Место рождения
Дата рождения21.03.1945
Дата смерти14.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945
Бракосочетание
02.08.1969
Работа или профессия
Между 1973 и 2006
Главный энергетик, совхоз Воскресенский | совхоз "Воскресенское"
Смерть
14.11.2006
Причина смерти: Болезнь | Смерь в результате разрушения внутренних органов (печень) в результате длительной болезни.
Похороны
Неизвестно