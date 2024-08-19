Alwig Fricis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Jannsohn Jansone (Alwig (Alvig)) Dore (Dohre)
Мать ребёнка: Alwig (Alvig) (Alwig (Alvig)) Lina
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Kārkliņš (Alwig (Alvig)) Karlīne
Мать ребёнка: Alwig (Alvig) (Alwig (Alvig)) Lina