Alwig Fricis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alwig Fricis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Jannsohn Jansone (Alwig (Alvig)) Dore (Dohre)

Мать ребёнка: Alwig (Alvig) (Alwig (Alvig)) Lina

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Kārkliņš (Alwig (Alvig)) Karlīne

Мать ребёнка: Alwig (Alvig) (Alwig (Alvig)) Lina

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