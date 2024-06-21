Кибизова Оленка Дзахоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кибизов Дзахо
Мать: Абиева Х Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева-Корнаева Рита Багиевна
Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гуцаев Александр (Асан) Багиевич
Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович
Рождение ребёнка
25.11.1928
Дочь: Гуцаева Люба Багиевна
Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович
Смерть
1996