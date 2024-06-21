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Кибизова Оленка Дзахоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кибизов Дзахо

Мать: Абиева Х Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева-Корнаева Рита Багиевна

Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуцаев Александр (Асан) Багиевич

Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
25.11.1928

Дочь: Гуцаева Люба Багиевна

Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Отец ребёнка: Гуцаев Баги Хавдунович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
1996
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

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