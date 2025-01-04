Мирошник (Бранюк) Ольга Бранюк Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирошник (Бранюк) Ольга Бранюк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1931 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бранюк Максим Бранюк

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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