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Акбатырова Галина Александровна
Акбатырова Галина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1984
Пол
Женский
Отец
Акбатыров Александр Пайгузович
1954 г.р.
Мать
Акбатырова Анастасия Юсуповна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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ТИ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984
Отец:
Акбатыров Александр Пайгузович
Мать:
Акбатырова Анастасия Юсуповна
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