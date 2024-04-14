Бубнова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957
Отец: Бубнов Василий Николаевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1975
Дочь: Бондаренко Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Бубнова Ксения Юрьевна
Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович