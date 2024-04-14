Бубнова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнова Екатерина

Бубнова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957

Отец: Бубнов Василий Николаевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1975

Дочь: Бондаренко Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Бубнова Ксения Юрьевна

Отец ребёнка: Бубнов Юрий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.