Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Никита Мокеевич
Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Михаил Мокеевич
Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ирина Мокеевна
Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Соколова Татьяна Мокеевна
Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович
Тверская губ
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мавра Мокеевна
Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович
Смерть
Неизвестно