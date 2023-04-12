Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Никита Мокеевич

Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Михаил Мокеевич

Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Мокеевна

Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Соколова Татьяна Мокеевна

Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович

Тверская губ
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мавра Мокеевна

Отец ребёнка: Соколов Мокей Карпович

Смерть
Неизвестно
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