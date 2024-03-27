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Логинов Аркадий Яковлевич

Место рождения

Кр. Каратаи

Дата рождения

21.08.1917

Дата смерти

24.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна

Рождение ребёнка
10.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна

Смерть
24.07.1984

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