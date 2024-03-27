Логинов Аркадий Яковлевич
Место рожденияКр. Каратаи
Дата рождения21.08.1917
Дата смерти24.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна
Рождение ребёнка
10.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна
Смерть
24.07.1984