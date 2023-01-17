Шутов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1898 и 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1898 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Шутов Иван Семенович
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Рождение ребёнка
После 1920
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Рождение ребёнка
15.05.1922
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Степаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1922
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Шутова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Шутова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Рождение ребёнка
16.07.1931
Дочь: Шутова Анна
Мать ребёнка: Шутова Дарья Зикельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Дарья Зикельевна
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести во время ВОВ