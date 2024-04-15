Зятьков Иван Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зятьков Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Зятькова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Зятькова Аграфена Дмитриевна
Место жительства
До 31.10.1851
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно