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Зятьков Иван Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зятьков Потап Кириллович

Мать: Зятькова Дарья Истигнеевна ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зятьков Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Зятькова Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Зятькова Аграфена Дмитриевна

Место жительства
До 31.10.1851
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Аграфена Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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