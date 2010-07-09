Дозоров Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти09.07.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
05.02.1959
Дочь: Голованова (Дозорова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1961
Сын: Дозоров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна
Смерть
09.07.2010