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Дозоров Николай Степанович

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Место рождения

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

09.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Дозоров Степан Николаевич

Мать: Дозорова (Белова) Анна Филипповна

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Дозоров Петр Николаевич

Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1959

Дочь: Голованова (Дозорова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1961

Сын: Дозоров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дозорова (Просвирнина) Пелагея Петровна

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.07.2010

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