Пушкина Евдокия Лаврентевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пушкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Илья Григорич
Отец ребёнка: Пушкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пушкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щуклинова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Пушкин Григорий
Смерть
Неизвестно