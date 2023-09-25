Панов Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1912
Дата смерти20.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912
Рождение ребёнка
05.07.1931
Сын: Панов Павел Петрович
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Бракосочетание
24.07.1931
Рождение ребёнка
?.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1935
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
31.08.1939
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1941
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.06.1954
Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Смерть
20.10.1975
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца