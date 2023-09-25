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Панов Петр Тимофеевич

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

20.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Панов Тимофей Георгиевич

Мать: Панова (Корыткина) Надежда Петровна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.07.1931

Сын: Панов Павел Петрович

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
24.07.1931

Жена: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Панов Николай Петрович

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Панов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.06.1941

Сын: Панов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Панов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Смерть
20.10.1975
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца

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