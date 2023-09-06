Крынин Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Крынин Владимир Иванович
Мать: Крынина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крынина Ольга
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Крынина София Федоровна
Мать ребёнка: Крынина Ольга
Рождение ребёнка
1914
Сын: Крынин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Крынина Ольга
Смерть
Неизвестно