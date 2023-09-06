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Крынин Федор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Крынин Владимир Иванович

Мать: Крынина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крынина Ольга

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Крынина София Федоровна

Мать ребёнка: Крынина Ольга

Рождение ребёнка
1914

Сын: Крынин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Крынина Ольга

Смерть
Неизвестно

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