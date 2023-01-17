Самарин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область