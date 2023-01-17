Самарин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Александр Павлович

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Место рождения

Юрятино, Оларевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрятино, Оларевская волость, Вологодский уезд
Место жительства
С 1926 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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