Вшивцева (Ложкина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Черемискина Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763