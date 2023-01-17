Вшивцева (Ложкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ложкина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Черемискина Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Вшивцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Антип Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Парфёнович

Смерть
После 1763
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