Тарасова Ур Усынина Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Ур Усынина Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Усынин Михаил Гаврилович

Мать: Усынина Ур Моторина Анна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Тарасов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Федорович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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