Тарасова Ур Усынина Полина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Усынин Михаил Гаврилович
Мать: Усынина Ур Моторина Анна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Тарасов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Федорович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область