Козлова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1874

Муж: Козлов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Козлов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Козлов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Козлов Николай Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1894
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