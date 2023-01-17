Козлова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.12.1888
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1894