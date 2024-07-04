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Сахаров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаров Василий

Мать: Сахарова Феврусья (Щукина) Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Елена Александровна

Мать ребёнка: Сахорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахоров Валентин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахорова Наталья

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сахарова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Сахорова Наталья

Смерть
Неизвестно

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