Сахаров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Елена Александровна
Мать ребёнка: Сахорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахоров Валентин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахорова Наталья
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сахарова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Сахорова Наталья
Смерть
Неизвестно