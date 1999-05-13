Вопилова (Савченко) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1939
Отец: Савченко Пётр
Бракосочетание
31.05.1958
Рождение ребёнка
25.08.1958
Сын: Вопилов Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1966
Сын: Вопилов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1975
Дочь: Петренко Марина Аракадьевна
Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич