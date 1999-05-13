Вопилова (Савченко) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вопилова (Савченко) Раиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1939

Отец: Савченко Пётр

Мать: Савченко Дорошенко Матрёна Яковлевна

Бракосочетание
31.05.1958

Муж: Вопилов Аркадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.08.1958

Сын: Вопилов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.12.1966

Сын: Вопилов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1975

Дочь: Петренко Марина Аракадьевна

Отец ребёнка: Вопилов Аркадий Дмитриевич

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