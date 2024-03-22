Титова (Глазырева) Арина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Глазырев Семен Игнатов
Бракосочетание
10.01.1815
Муж: Титов Федор Иванов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 222 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1815
Рождение ребёнка
20.03.1830
Дочь: Титова Мария Федорова
Отец ребёнка: Титов Федор Иванов
Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858