Кокорев Петр
Место рождения
Дата рождения11.07.1946
Дата смерти11.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946
Отец: Кокорев Василий
Мать: Кокорева (Миронова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева (Айдарова) Валентина
Рождение ребёнка
09.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева (Айдарова) Валентина
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.05.2002