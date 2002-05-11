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Кокорев Петр

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Место рождения

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.07.1946

Дата смерти

11.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946

Отец: Кокорев Василий

Мать: Кокорева (Миронова) Анна

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева (Айдарова) Валентина

Рождение ребёнка
16.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева (Айдарова) Валентина

Рождение ребёнка
09.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева (Айдарова) Валентина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.05.2002

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