Волоцко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцко Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Волоцко Лаврен Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Волоцко Семен Федоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцко Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцко Данил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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