Кузнецов (Костина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.08.2000
Рождение ребёнка
05.10.2004
Отец ребёнка: Кузнецов Роман Валериевич
Рождение ребёнка
06.12.2015
Сын: Кузнецов Ярослав Романович
Отец ребёнка: Кузнецов Роман Валериевич