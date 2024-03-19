Кузнецов (Костина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов (Костина) Ольга Михайловна

Кузнецов (Костина) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Роман Валериевич

Бракосочетание
04.08.2000

Муж: Кузнецов Роман Валериевич

Рождение ребёнка
05.10.2004

Сын: Кузнецов Иван Романович

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Валериевич

Рождение ребёнка
06.12.2015

Сын: Кузнецов Ярослав Романович

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Валериевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.