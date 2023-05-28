Сокур Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сокур Александр Степанович

Мать: Феона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сокур (Михалкина) Мария Парфирьевна

Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Синева (Сокур) Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: Сокур (Михалкина) Мария Парфирьевна

Смерть
Неизвестно

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