Сокур Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сокур Александр Степанович
Мать: Феона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сокур (Михалкина) Мария Парфирьевна
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Синева (Сокур) Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: Сокур (Михалкина) Мария Парфирьевна
Смерть
Неизвестно