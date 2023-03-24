Nissinen Niilo Juhonpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1807
Дата смерти23.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1807
Рождение ребёнка
04.01.1844
Сын: Nissinen Matti Niilonpoika
Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär
Рождение ребёнка
06.12.1852
Сын: Nissinen Paavo Niilonpoika
Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Nissinen Niilo Niilonpoika
Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär
Смерть
23.01.1877