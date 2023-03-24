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Nissinen Niilo Juhonpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1807

Дата смерти

23.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1807

Отец: Nissinen Juho Niilonpoika

Мать: Nissinen (Lehikoinen) Agneta Tahvontytär

Рождение ребёнка
04.01.1844

Сын: Nissinen Matti Niilonpoika

Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär

Рождение ребёнка
06.12.1852

Сын: Nissinen Paavo Niilonpoika

Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär

Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Nissinen Niilo Niilonpoika

Мать ребёнка: (Partanen) Maria Matintytär

Смерть
23.01.1877

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