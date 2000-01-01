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Трегубов Иван Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Трегубов Гаврила Данилов

Мать: Трегубова Акулина Филимонова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трегубов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трегубов Федор Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трегубов Василий Иванов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова

Смерть
Неизвестно
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