Трегубов Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Трегубова Ксения (Аксинья) Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно