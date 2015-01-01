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Басюк Евгений Максимович
Басюк Евгений Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Басюк Максим Александрович
1986 г.р.
Мать
Басюк (Потапова) Нина Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2015
Отец:
Басюк Максим Александрович
Мать:
Басюк Нина Владимировна
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