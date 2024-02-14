Осипова (Тиссен) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Тиссен) Татьяна Александровна

Осипова (Тиссен) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиссен Александр Иванович

Мать: Тиссен Мария Хрисанфовна

Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Осипов Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close