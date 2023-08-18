Ложкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Александр

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Анна

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Прасковья (мл)

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Мария

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Иван

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ложкин Никонор

Отец ребёнка: Ложкин Петр

Смерть
Неизвестно

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