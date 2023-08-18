Ложкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Александр
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Анна
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Прасковья (мл)
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Мария
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Иван
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ложкин Никонор
Отец ребёнка: Ложкин Петр
Смерть
Неизвестно