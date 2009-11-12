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Горохов Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

05.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.935

Сын: Горохов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1898

Отец: Горохов Ефим Борисович

Мать: Горохова Фекла Савельевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Горохова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1925

Дочь: Горохова Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Горохов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1930

Дочь: Туманова Анна Александровна

Мать ребёнка: Горохова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1941

Сын: Горохов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Надежда Васильевна

Смерть
05.09.1943
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