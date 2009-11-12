Горохов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти05.09.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.935
Сын: Горохов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1898
Отец: Горохов Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Горохова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1925
Дочь: Горохова Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горохов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1930
Дочь: Туманова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горохова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1941
Сын: Горохов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1943