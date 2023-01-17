Дугин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугин Алексей Семенович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.09.1904

Дата смерти

12.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1957 по 1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.11.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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