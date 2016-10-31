Музюкина (Рощина) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1950
Дата смерти31.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950
Отец: Рощин Александр Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 31.07.1970
Дочь: Юдина Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Музюкин Юрий Данилович
Рождение ребёнка
29.06.1978
Дочь: Тарарина Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Музюкин Юрий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2016