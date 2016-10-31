Музюкина (Рощина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМузюкина (Рощина) Вера Александровна

Музюкина (Рощина) Вера Александровна

avatar

Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.03.1950

Дата смерти

31.10.2016

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950

Отец: Рощин Александр Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 31.07.1970

Дочь: Юдина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Музюкин Юрий Данилович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.06.1978

Дочь: Тарарина Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Музюкин Юрий Данилович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музюкин Юрий Данилович

Смерть
31.10.2016
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close