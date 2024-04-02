Ососкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ососков Григорий
Отец ребёнка: Ососков Григорий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ососков Григорий
Отец ребёнка: Ососков Григорий
г. Семенов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ососков Петр
Отец ребёнка: Ососков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ососков Григорий
Смерть
Неизвестно