Ососкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ососков Григорий

Отец ребёнка: Ососков Григорий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ососков Григорий

Отец ребёнка: Ососков Григорий

г. Семенов
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ососков Петр

Отец ребёнка: Ососков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ососков Григорий

Смерть
Неизвестно
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