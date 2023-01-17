Лысенко Степан Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Степан Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1914

Дата смерти

04.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914

Отец: Лысенко Фрол Павлович

Мать: Лысенко Нила Григорьевна

Место жительства
До 1941
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.09.1946

Сын: Лысенко Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Лысенко Ванда Александровна

Место жительства
После 1949
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
04.10.1983
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