Лысенко Степан Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1914
Дата смерти04.10.1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914
Отец: Лысенко Фрол Павлович
Мать: Лысенко Нила Григорьевна
Место жительства
До 1941
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.09.1946
Сын: Лысенко Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Лысенко Ванда Александровна
Место жительства
После 1949
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
04.10.1983