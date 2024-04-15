Пархоменко Трофим Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.07.1876 ст.
Анна Дмитриевна (Пархоменко) Гончаренко
Восприемник
24.10.1877 ст.
Анастасия Кузьминична (Белокур) Белокур
Восприемник
14.07.1879 ст.
Владимир Зиновьевич Гончаренко
Восприемник
15.02.1881 ст.
Евдокия Павловна (Шевченко) Котенко
Восприемник
06.08.1881 ст.
Матвей Дамианович Будаков
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.
Сын: Пархоменко Степан Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
Восприемник
02.05.1882 ст.
Пелагея Яковлевна Белокур
Восприемник
01.03.1883 ст.
Евдокия Васильевна Белокур
Восприемник
07.05.1883 ст.
Николай Григорьевич Пархоменко
Восприемник
07.05.1884 ст.
Иван Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.
Сын: Пархоменко Максим Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?i=334&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.05.1885 ст.
Акилина Тимофеевна (Михайличенко) Ковалева
Восприемник
04.07.1885 ст.
Андрей Григорьевич Пархоменко
Восприемник
05.11.1886 ст.
Павел Яковлевич Белокур
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.
Сын: Пархоменко Архип Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
Восприемник
23.08.1888 ст.
Наталия Кузьминична (Белокур) Кушнирова
Рождение ребёнка
26.01.1890 ст.
Сын: Пархоменко Иван Или Потап Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
Восприемник
17.09.1891 ст.
Любовь Тимофеевна Михайличенко
Восприемник
26.04.1892 ст.
Василий Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
02.02.1894 ст.
Дочь: Пархоменко Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1895 ст.
Дочь: Мавра Трофимовна
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-L?i=969&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Пархоменко Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-J?i=161&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно