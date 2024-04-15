Пархоменко Трофим Касьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Трофим Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.07.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Дмитриевна (Пархоменко) Гончаренко
Восприемник
24.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Кузьминична (Белокур) Белокур
Восприемник
14.07.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Владимир Зиновьевич Гончаренко
Восприемник
15.02.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Павловна (Шевченко) Котенко
Восприемник
06.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Матвей Дамианович Будаков
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.

Сын: Пархоменко Степан Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.05.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Яковлевна Белокур
Восприемник
01.03.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Васильевна Белокур
Восприемник
07.05.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Григорьевич Пархоменко
Восприемник
07.05.1884 ст.
Иван Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.

Сын: Пархоменко Максим Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-2?i=334&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.05.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Тимофеевна (Михайличенко) Ковалева
Восприемник
04.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Григорьевич Пархоменко
Восприемник
05.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Яковлевич Белокур
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Сын: Пархоменко Архип Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Кузьминична (Белокур) Кушнирова
Рождение ребёнка
26.01.1890 ст.

Сын: Пархоменко Иван Или Потап Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Любовь Тимофеевна Михайличенко
Восприемник
26.04.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Кузьмич Белокур
Рождение ребёнка
02.02.1894 ст.

Дочь: Пархоменко Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1895 ст.

Дочь: Мавра Трофимовна

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-L?i=969&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Пархоменко Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Пархоменко Домникия Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-J?i=161&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Домникия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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