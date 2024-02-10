Илья (Ильмет) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727 ст.
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.
Отец: Михаил (Рысмет) Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Селук) Яковлева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Семен (Суметь) Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Сергей Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Ильина
Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тихон Ильин
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семен Ильин
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Ильин
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Ильин
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Смерть
1804