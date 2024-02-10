Илья (Ильмет) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья (Ильмет) Григорьев

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1727 ст.

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.
1756 г.р.

Дети

1746 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
1762 г.р.
1764 г.р.
1783 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.

Отец: Михаил (Рысмет) Григорьев

Мать: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Селук) Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Семен (Суметь) Ильин

Мать ребёнка: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Сергей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Ильина

Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Анна (Селук) Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Тихон Ильин

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Семен Ильин

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Ильин

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Ильин

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
1804
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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