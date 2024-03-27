Ахметов Галлям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Галлям

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов ?

Мать: Ахметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1899

Сын: Ахметов Абдулла

Мать ребёнка: Ахметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мубарякямал Абыстай Галлямовна (Галямовна)

Мать ребёнка: Ахметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова ?

Смерть
Неизвестно
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