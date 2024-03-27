Ахметов Галлям
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов ?
Мать: Ахметова ?
Рождение ребёнка
17.12.1899
Сын: Ахметов Абдулла
Мать ребёнка: Ахметова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мубарякямал Абыстай Галлямовна (Галямовна)
Мать ребёнка: Ахметова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова ?
Смерть
Неизвестно