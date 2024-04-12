(Оглоблина) Акилина Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Оглоблин Ерофей Степанович
Мать: Оглоблина Акилина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оглоблин Александр Семенович
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Оглоблин Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Оглоблин Никифор Семенович
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Яков Семенович
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Оглоблин Ананий Семенович
Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно