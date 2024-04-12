(Оглоблина) Акилина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оглоблина) Акилина Ерофеевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Оглоблин Ерофей Степанович

Мать: Оглоблина Акилина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин Александр Семенович

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Оглоблин Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Оглоблин Никифор Семенович

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Яков Семенович

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин Ананий Семенович

Отец ребёнка: Оглоблин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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